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Son dakika haber: Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde, silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Siğilli köyündeki kahvehaneye giden Görkem Taşçı ile arkadaşı İ.A, aralarında husumet bulunan H.K. ile tartıştı.

Tartışmanın ardından H.K, evinden getirdiği tüfekle Görkem Taşçı ile arkadaşı İ.A'ya ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Taşçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı İ.A. ise ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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