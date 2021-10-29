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SOLOTÜRK, Antalya semalarında gösteri yaptı

AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
SOLOTÜRK, Antalya semalarında gösteri yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

ANTALYA (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Konyaaltı Sahili üzerindeki gösteri, yoğun ilgi gördü. Sahil boyunca deniz kenarında ve yürüyüş yolunda toplanan çok sayıda kişi ve denizde tekne ile yatlardakiler gösteriyi izledi, time alkışlarla destek verdi.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün Antalya'daki Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırdığı gösteri uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri
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