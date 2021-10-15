Sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı - Haberler
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Sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
Sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı

İZMİR'in Konak ilçesinde Şahin Arıkan, aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı M.T., tarafından bıçakla yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde Şahin Arıkan, aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı M.T., tarafından bıçakla yaralandı. Vücudunun göğüs ve sırt bölgesine aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Arıkan hastanede tedaviye alınırken, şüpheli M.T. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi 1367 sokakta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.T. ile Şahin Arıkan, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginliğin artması sonucu M.T., yanında bulunan bıçakla çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Arıkan'ı önce göğsünden, daha sonra da defalarca sırtından yaraladı. Arıkan çok sayıda aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli suç aleti ile birlikte kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından ağır yaralanan Arıkan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Arıkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli M.T.'yı kısa sürede üzerinde bıçak ile yakaladı. Gözaltına alınan M.T., sorgulanmak üzere Basmane Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı

Sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı

Sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı

Sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
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