Sinop'ta lüfer bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı - Haberler
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Sinop'ta lüfer bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı

AA / Kenan Türkseven - Haberler | Güncel
Sinop'ta lüfer bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı

Karadeniz'de balıkçılar tarafından avlanan lüfer tezgahta tanesi 20 liradan satışa sunuldu.

SİNOP (AA) - Karadeniz'de balıkçılar tarafından avlanan lüfer tezgahta tanesi 20 liradan satışa sunuldu.

Sinop açıklarında bol miktarda avlanan lüfer, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, lüferin bu dönemde balıkçı tezgahlarına erken düşmesi ve bol miktarda olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu sezon denizde balık bereketi yaşandığını ifade eden Gündoğdu, "Her çeşit balığı tezgahlarda görmek mümkün. Lüfer bu yıl bol gözüküyor. Sezon başında tanesini 30 liradan sattığımız lüfer 20 liraya kadar indi." dedi.

Lüferin küçüğü çinekopun kilogramının ise 50 liradan 35 liraya kadar düştüğünü belirten Gündoğdu, "Hamsinin bol olması da fiyatları olumlu etkiledi. Şu anda fiyatlar uygun. Protein bakımından zengin olan deniz ürünlerini vatandaşlarımızın ve özellikle çocuklarımızın tüketmesini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Sinop'taki tezgahlarda hamsinin kilogramı 10 liradan, lüferin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

AA / Kenan Türkseven - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sinop'ta lüfer bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı - Haberler
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