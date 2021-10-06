Shiba Coin nedir? Shiba Coin ne kadar? Shiba Coin yükseliyor mu? Shiba Coin ne kadar yükseldi? Canlı Shiba Coin değeri!

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SHİBA COİN NEDİR?

Shiba Inu (kodu: SHIB), aynı zamanda Shiba Token olarak da bilinir, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir. "DOGE Killer", olarak adlandırılan krito para, Dogecoin'den sonra piyasaya sürülmüştür ve Mayıs 2021 itibarıyla 6 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahiptir. Fiyatı oldukça düşüktür, bu sayede kullanıcıların "milyarlarca hatta trilyonlarca tane satın almasına" olanak tanımaktadır, şu anda yaklaşık 400 trilyon Shiba Token dolaşımdadır.

İsmi, logosunda bulunan köpek türü Shiba Inu'dan gelmektedir ve Dogecoin'den esinlenerek geliştirilmiştir ancak Dogecoin'den daha başarılı olma hedefi doğrultusunda DOGE Killer (Doge Katili) sloganıyla yoluna devam etmiştir.

Shiba Inu, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kurucu tarafından başka bir kripto para birimi olan Dogecoin'den esinlenmiş olarak oluşturulmuştur. O zamanki token fiyatı, 20 Nisan 2021'de 0,000002 ABD Dolarına ulaşana kadar önemsizdi. 9 Mayıs 2021'de, fiyat 0,000009 ABD dolarının üzerine çıkarak 10 Mayıs 2021'de 0,0000388 ABD dolarında zirve yaptı. Şu anda kripto para piyasasında 14. en yüksek piyasa değeri olan CoinMarketCap'e göre 13 milyarın üzerinde bir piyasa değerine sahipti. 2021 yılı başlarında Vitalik Buterin, kurucusunun Sandeep Nailwal olduğu Hindistan COVID-Crypto Relief Fund'a 50 trilyondan fazla Shiba Jetonu bağışladı. Nailwal, Hindistan'ın Dış Katkı Düzenleme Yasası'na uymak için, fonun tokenleri kademeli olarak dolara ve ardından rupiye çevirdiğini ve şu ana kadar yaklaşık %80'inin tamamlandığını söyledi. 13 Mayıs 2021'e kadar fiyat %40 düşüşle 0.000018 $ 'a düştü. Hindistan yardım fonunda hala gönderilen $shib jetonlarının %20'si beklemekte. (Ağustos, 2021, $0,0000085)

Shiba Token; Kucoin, CoinBene, Probit Global, CoinDCX, WazirX, Binance, Crypto.com, Huobi, gate.io ve OKEx borsalarında listelenmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SHİBA COİN NE KADAR?

Shiba Coin anlık olarak $ 0,00002253 değeri seviyelerindedir. (09.50)

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SHİBA COİN YÜKSELİYOR MU? SHİBA COİN NE KADAR YÜKSELDİ?

Shiba Coin son 7 günde +215,77% değer kazanmıştır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Shiba Coin'in değerini aşağıdaki grafikten inceleyebilirsiniz.

Görsel: investing.com

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