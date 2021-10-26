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Şanlıurfa'da 16 Afgan yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da 16 Afgan yakalandı

Yasa dışı yollardan Türkiye giren 16 Afgan göçmen, Şanlıurfa'da gizlendikleri tarlada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Yasa dışı yollardan Türkiye giren 16 Afgan göçmen, Şanlıurfa'da gizlendikleri tarlada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Bireçik ilçesi Saha Mahallesi civarında boş tarlada gizlenen kişileri gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Bölgeye giden polisler, tarlada gizlenen kişilerin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girerek Şanlıurfa'ya gelen kişiler olduğunu belirledi. Bir anda ekipleri karşılarında gören Afganlar, polislerden kurtulmak için kaçmaya başladı. Kaçmaya çalışan 16 Afganlı, polis tarafından gözaltına alındı. Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek burada sağlık kontrolünden geçen kaçak Afganlılara yemek ve su verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 Afgan, Geri Kabul Birimine gönderilecek burada yapılacak işlerinin ardından sınır dışı edilecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 16 Afgan yakalandı

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