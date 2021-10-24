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Saat Kulesi Kırmızı Işık ile Aydınlatılıyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Saat Kulesi Kırmızı Işık ile Aydınlatılıyor

Çanakkale Belediyesi, meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak amacı ile başlatılan kırmızı ışık etkinliğine destek veriyor.

ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale Belediyesi, meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak amacı ile başlatılan kırmızı ışık etkinliğine destek veriyor.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeni ile düzenlenen kırmızı ışık etkinliğine destek veren Çanakkale Belediyesi, Tarihi Saat Kulesi'ni kırmızı ışık ile aydınlattı. Meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacın ile düzenlenen etkinlik doğrultusunda saat kulesi bir hafta süre ile kırmızı ışıkla aydınlatılacak.

24. 10. 2021 12: 22

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