Rize'de toprak kayması nedeniyle kamyonet yuvarlanmaktan sona anda kurtuldu - Haberler
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Rize'de toprak kayması nedeniyle kamyonet yuvarlanmaktan sona anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rize'de toprak kayması nedeniyle kamyonet yuvarlanmaktan sona anda kurtuldu

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu altı boşalan park halindeki kamyonet yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

RİZE (İHA) - Rize'de şiddetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu altı boşalan park halindeki kamyonet yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Rize'de dün başlayarak bugün de etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış nedeniyle Çayeli ilçesi Aşıklar köyü Sırt mevkiinde bulunan yolunun bir bölümü çöktü. Yolun hemen yan kısmında park halinde bulunan 53 AAP 296 plakalı kamyonet ise çöken yolun üst kısmında kaldı. Kamyonetin santimetrelerle uçurumdan yuvarlanmaktan kurtulduğu heyelanda can veya mal kaybı yaşanmazken, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede güvenlik önlemi alınarak kamyonet güvenli bir bölüme alındı.

(Cihat Çelik/İHA)

Rize'de toprak kayması nedeniyle kamyonet yuvarlanmaktan sona anda kurtuldu

Rize'de toprak kayması nedeniyle kamyonet yuvarlanmaktan sona anda kurtuldu

Rize'de toprak kayması nedeniyle kamyonet yuvarlanmaktan sona anda kurtuldu

Rize'de toprak kayması nedeniyle kamyonet yuvarlanmaktan sona anda kurtuldu

Rize'de toprak kayması nedeniyle kamyonet yuvarlanmaktan sona anda kurtuldu

Rize'de toprak kayması nedeniyle kamyonet yuvarlanmaktan sona anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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