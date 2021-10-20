Pursaklar'da Kaşkar'dan Tuna'ya Müzik Şöleni

Pursaklar Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde ilçe halkına Kaşkar'dan Tuna'ya Türk Dünyası Müzikleri ve Halk Dansları Konseri düzenlendi.

Pursaklar Belediyesi'nin düzenlediği konserde Şef Cem Gürdal yönetimindeki topluluk, Türk Dünyası ezgileri ile ilçe sakinlerine müzik şöleni sundu.

ASYADAN AVRUPAYA TÜRK YÖRESEL MÜZİKLERİ

Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Gagavuzya, Türkmenistan, Azerbaycan, Rumeli, Kerkük, Kıbrıs ve Anadolu gibi coğrafyalardan geleneksel Türk müziklerinin icra edildiği konserde bazı şarkılara yöresel kıyafetleriyle dansçılar da eşlik etti.

Türk Dünyasının unutulmaz birbirinden güzel şarkı ve türkülerini seslendiren müzik grubu, büyük bir ilgiyle dinlenirken koro danslarıyla da izleyenlere unutamayacakları bir akşam yaşattı.

"Koromuzun bizlere sunduğu müzik resitali ve halk dansları için çok teşekkür ediyorum"

Müzik şöleninin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Kültür ve sanat etkinliklerinin yeniden canlanmaya başladığı bu günlerde koromuza Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnemizde ev sahipliği yaptığımız için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Koromuzun buraya gelerek bizlere sunduğu müzik resitali ve halk dansları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalarının ardından Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Şef Cem Gürdal'a ve sanatçılarına teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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