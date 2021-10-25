Osmangazi'de su kesintisi - Haberler
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Osmangazi'de su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Osmangazi'de su kesintisi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi'nin Demirtaş Barbaros Mahallesi, Depo Sokak ve 1.Başak Cadde ve civarında 26.10.2021 - 02.11.2021 tarihleri arasında 10: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Yine BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi'nin Adalet Mahallesi 3.Büyük Sokak ve civarında 26.10.2021 - 25.11.2021 tarihleri arasında 10: 00 - 16: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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