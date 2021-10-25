On Numara sonuçları! 25 Ekim Pazartesi On Numara sonuçları açıklandı mı 2021? On Numara bugün kazanan numaralar neler?

On Numara için araştırmalar devam ediyor. 25 Ekim On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 25 Ekim 2021 On Numara sonuçları canlı takip sayfası! 25 Ekim Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı! Yenilenen On Numara kuralları neler? On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? 25 Ekim On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar haberimizde...

25 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ekim Pazartesi On Numara sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar saat 20:00 'da açıklanacak.

Güncel 21 Ekim On Numara sonuçları kazanan numaralar açıklanmasının ardından burada olacak.

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları aşağıdaki gibi; Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır.80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin. Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir. İptal Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür. Haberler.com haberini okuyorsunuz.

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