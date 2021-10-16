TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de yarışmacılardan Dede ilgi odağı oldu. Başarılı yarışmacı hakkında O Ses Türkiye Dede kimdir? O Ses Dede kaç aşında nereli gibi soruların yanıtları merak edildi.

O SES TÜRKİYE DEDE KİMDİR?

O Ses Türkiye Dede Bursa'dan yarışmaya katılıyor. 70 yaşındadır. Emekli olduğunu ifade den Dede, partneri ile gösterdiği performansa büyük beğeni toplandı. 4 jürinin de döndüğü yarışmacı seyircilerin de ilgi odağı oldu.

2010 yılında emekli olan Dede daha sonra partneri ile beraber müzik yapmaya başladı.

Dede lakabı ile tanınan yarışmacı, Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alacak.

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