O Ses Türkiye Dede kimdir? O Ses Dede kaç aşında nereli? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

O Ses Türkiye Dede kimdir? O Ses Dede kaç aşında nereli?

Haberler.com - Haberler | Gündem
O Ses Türkiye Dede kimdir? O Ses Dede kaç aşında nereli?

O Ses Türkiye programında performansı ile dikkatleri çeken Dede, jürinin ve izleyicilerin ilgi odağı oldu. Peki, O Ses Türkiye Dede kimdir? O Ses Dede kaç aşında nereli? İşte detaylar…

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de yarışmacılardan Dede ilgi odağı oldu. Başarılı yarışmacı hakkında O Ses Türkiye Dede kimdir? O Ses Dede kaç aşında nereli gibi soruların yanıtları merak edildi.

O SES TÜRKİYE DEDE KİMDİR?

O Ses Türkiye Dede Bursa'dan yarışmaya katılıyor. 70 yaşındadır. Emekli olduğunu ifade den Dede, partneri ile gösterdiği performansa büyük beğeni toplandı. 4 jürinin de döndüğü yarışmacı seyircilerin de ilgi odağı oldu.

2010 yılında emekli olan Dede daha sonra partneri ile beraber müzik yapmaya başladı.

Dede lakabı ile tanınan yarışmacı, Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alacak.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Akalın Edis
Spor Mesut Özil İbrahim Tatlıses Muslera Cristiano
Tüm Haberler Şans Oyunları Namaz Vakitleri Mustafa Varank Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: O Ses Türkiye Dede kimdir? O Ses Dede kaç aşında nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 23:17:24. #1.11#