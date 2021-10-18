Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 59,40 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 59,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|59,40
|59,40
|Kuru kayısı
|Kg
|46,00
|53,30
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|42,27
|42,27
|3 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|38,00
|38,00
|Buğday
|Kg
|2,54
|2,54
|Arpa
|Kg
|2,47
|2,47
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
500