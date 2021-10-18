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Malatya Ticaret Borsası

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 59,40 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 59,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısıKg59,4059,40
Kuru kayısıKg46,0053,30
4 No'lu şekerpare kayısıKg42,2742,27
3 No'lu şekerpare kayısıKg38,0038,00
BuğdayKg2,542,54
ArpaKg2,472,47

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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