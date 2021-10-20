Lille - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi? - Haberler
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Lille - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

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Lille - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2021-2022 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün grupların diğer maçları oynanacak. Peki Lille - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 3. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Lille - Sevilla maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Lille - Sevilla maçı hakemi kim? Lille - Sevilla maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

Lille - Sevilla maçı 20 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır.

Lille - Sevilla maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Villeneuve d'Ascq'da, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.

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