Lille - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 3. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Lille - Sevilla maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Lille - Sevilla maçı hakemi kim? Lille - Sevilla maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

LİLLE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Lille - Sevilla maçı 20 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır.

LİLLE - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lille - Sevilla maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.

LİLLE - SEVİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Villeneuve d'Ascq'da, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.

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