Lille - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2021-2022 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün grupların diğer maçları oynanacak. Peki Lille - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 3. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Lille - Sevilla maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Lille - Sevilla maçı hakemi kim? Lille - Sevilla maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...
Lille - Sevilla maçı 20 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır.
Lille - Sevilla maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Villeneuve d'Ascq'da, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.
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