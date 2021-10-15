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Son dakika... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 694 oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 694 oldu

Son dakika gündem haberine göre Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 694 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 694 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 363 bin 536 testte 30 bin 694 vaka tespit edildi. 181 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 513 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 363 bin 536 testte 30 bin 694 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 181 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 513 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,29, 2'nci doz ortalaması yüzde 75,91 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 799 bin 554, 2'nci dozda 47 milyon 119 bin 99 ve 3'üncü dozda 10 milyon 848 bin 660 olmak üzere toplam 113 milyon 709 bin 533 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.

'YILGINLIK BİZE ZARAR VERİR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı" dedi.

Haber :  ANKARA,


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