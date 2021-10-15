Son dakika... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 694 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 694 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 363 bin 536 testte 30 bin 694 vaka tespit edildi. 181 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 513 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 363 bin 536 testte 30 bin 694 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 181 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 513 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri