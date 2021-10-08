Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 201 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 360 bin 115 testte 30 bin 201 vaka tespit edildi. 188 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 167 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 360 bin 115 testte 30 bin 201 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 167 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri