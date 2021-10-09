Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 645 oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 645 oldu

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 645 oldu

Son dakika haber... 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 348 bin 856 testte 28 bin 645 vaka tespit edildi. 206 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 217 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 348 bin 856 testte 28 bin 645 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 217 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87,75, 2'nci doz ortalaması yüzde 74,36 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 467 bin 941, 2'nci dozda 46 milyon 156 bin 214 ve 3'üncü dozda 10 milyon 730 bin 752 olmak üzere toplam 112 milyon 225 bin 352 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.

'ŞU TABLO ÇOOK DEĞİŞİR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gençlere seslenerek, "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid'siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!" dedi.

Haber :  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti

 Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmedi, felç oldu

Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmedi, felç oldu

 2 doz Sinovac aşısı olmuş kişilere 3'üncü doz Turkovac aşısı uygulanması için resmi onay verildi

2 doz Sinovac aşısı olmuş kişilere 3'üncü doz Turkovac aşısı uygulanması için resmi onay verildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Ezgi Mola Burak Sergen Seren Serengil
Spor Marcao Ersun Yanal Şenol Güneş Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mimar Sinan Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 645 oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 20:02:21. #1.17#