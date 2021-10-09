Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 645 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 348 bin 856 testte 28 bin 645 vaka tespit edildi. 206 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 217 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 348 bin 856 testte 28 bin 645 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 217 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gençlere seslenerek, "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid'siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!" dedi.

Haber : ANKARA,