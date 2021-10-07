Konya'da iki kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

KONYA (AA) - Konya'da aralarında husumet olduğu iddia edilen Gonca Pekşen ile Abdullah Koçak'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Özkan Can'ın yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Özkan Can, müştekiler Abdullah Koçak'ın babası Fikri Koçak, annesi Şerife Koçak, kardeşi Aziz Koçak ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Can, savunmasında Gonca Pekşen'in boşandığı eşi Abdullah Koçak ile kendi eşinin ilişkisi olduğuyla ilgili insanlarla konuştuğunu bunun üzerine Pekşen'le telefonda bu konu hakkında görüştüğünü söyledi.

Pekşen'in anlattıklarına inanmadığını bunun üzerine Pekşen'in kendisine eşinin çıplak fotoğraflarını gönderdiğini öne sürdü.

Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak tarafından tahrik ve tacize maruz kaldığını, bunun önüne geçmek için işe gidiş geliş saatlerini değiştirdiğini belirten Can, "Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak beni evlerinin balkonundan hal ve hareketleriyle tahrik ve taciz ediyorlardı." dedi.

Can, olay günü bir tanıdıklarına erzak götürmek için ailesiyle arabaya indiklerini ve erzakları arabaya yerleştirirken Pekşen ile Koçak'ın kendilerine doğru yaklaştıklarını gördüğünü anlattı.

Gonca Pekşen'in kendisine hakaret edip, bağırmaya başladığını öne süren Can, "Abdullah Koçak da aynı şekilde hakaret ve küfür etmeye başladı. Bir tartışma ortamı oluştu. Abdullah, eli belinde üzerime doğru hücum etti. Aramızda 1,5 metre mesafe vardı. Hava karanlıktı, Abdullah elini havaya kaldırınca silah çekti zannettim. Ateş ettim. Ben öldürmek isteseydim 14 ay boyunca hukuk mücadelesi vermezdim." diye konuştu.

Abdullah Koçak'ın kardeşi Aziz Koçak da ağabeyinin hiçbir zaman silahı bulunmadığını ve sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki Şerife ve Fikri Koçak'ın avukatı Hasan Alican Soycan ise sanığın savunmasını kabul etmediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesinde Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde 21 Ocak'ta Özkan Can, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen komşuları Gonca Pekşen (39) ve Abdullah Koçak (40) ile tartışmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan Can, çifti tabancayla öldürmüştü.

Zanlı, olaydan sonra polislerce gözaltına alınmıştı.