Kocaeli'de balık yüklü panelvan tipi araçta 53 kilogram skunk ele geçirildi - Haberler
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Kocaeli'de balık yüklü panelvan tipi araçta 53 kilogram skunk ele geçirildi

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Kocaeli'de balık yüklü panelvan tipi araçta 53 kilogram skunk ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan balık yüklü panelvan tipi araçta 53 kilogram skunk ele geçirildi.

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan balık yüklü panelvan tipi araçta 53 kilogram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polis ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda operasyon düzenlendi.

Durdurulan balık yüklü panelvan tipi araçta narkotik dedektör köpeği "Talisca" ile yapılan aramada, aracın zeminine özel yapılan bölümde 50 paket halinde 53 kilogram skunk bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her gün yeni teknikler geliştiren zehir tacirleri arkadaşlarımızdan yine kaçamadılar. Dedektör köpeğimizin koku almaması için balıkla doldurulmuş araçta, 53 kilogram skunk ele geçiren arkadaşlarımı kutluyorum. Ayağınıza taş değmesin. Elinize yüreğinize sağlık." ifadesini kullandı.

Kocaeli'de balık yüklü panelvan tipi araçta 53 kilogram skunk ele geçirildi

Kocaeli'de balık yüklü panelvan tipi araçta 53 kilogram skunk ele geçirildi

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
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