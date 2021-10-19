Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "Kırşehir ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıktı" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "Kırşehir ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıktı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırşehir ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıktı" dedi.

KIRŞEHİR (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırşehir ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıktı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırşehir'de ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Kırşehir, mavi kategorisinde. Bu oranı yükseltmeye devam etmeli, zamanı gelen aşılarımızı hiç aksatmadan yaptırmalıyız. Geç kalmak, risk almaktır" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title