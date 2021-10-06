Genç yazarlar Kırıkkale şehitliğini temizlediler - Haberler
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Genç yazarlar Kırıkkale şehitliğini temizlediler

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Genç yazarlar Kırıkkale şehitliğini temizlediler

Çalışmak, araştırmak ve zamanını verimli halde geçirmek isteyen gençlere yönelik Kırıkkale Belediyesi tarafından desteklenen Genç Yazarlar Kitap ve Kafe etkinliklerine ara vermeden devam ediyor.

KIRIKKALE (Bültenler) - Gençler Kırıkkale şehitliğinde bir araya gelerek önce şehitlerimizin ruhuna Yasin-i Şerif okudular ardından da şehitliği temizlediler.

Kendini geliştirmek isteyen herkesi bekliyoruz

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatları Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Tarihi Kırıkkale Evlerinde hizmet vermeye başlayan Genç Yazarlar Kitap ve Kafe etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Alanında uzman isimler ile kendini geliştirmek isteyen kişileri buluşturarak birçok faaliyetin gerçekleşmesine vesile olan Genç Yazarlar Kitap ve Kahve bu doğrultuda amacı olan tüm gençleri davet ediyor.

Hizmetini sürdürüyor

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kitaplar ile süslenen kitap ve kafe, okumayı ve çalışmayı seven bireylere, ücretsiz olarak faydalanabilecekleri bir mekan sağlamak, eğitim ve etkinliklerle kendilerini geliştirebilecekleri fırsatları sunmak, çevrimiçi ve yüz yüze gerçekleştirilen faaliyetlerle kişilerin hem kendilerine hem topluma faydalı işlerde bulunmaları için olanak sağlayan genç yazarlar kitap ve kafe Kırıkkale Belediyesi Kırıkkale evlerinde hizmetini sürdürüyor.

4 Bin e yakın kitap ve çalışma ortamı

2018 yılında, Kırıkkale' de 'Gençlik ve Spor Bakanlığı' projesi kapsamında faaliyetlerine başlayıp, 2020 yılından itibaren 'Kırıkkale Belediyesi' tarafından desteklenerek devam eden kitap ve Kahve 7'den 70'e hitap eden bir mekan oldu. Bünyesinde 4 Bin e yakın kitap ve çalışma ortamı bulunan Kitap ve Kahve, hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Genç Kitap Kahve'de bir araya gelen gençler vatan toprağını kendilerine emanet eden Kırıkkaleli şehitleri kabirleri başında ziyaret ettiler. Şehitlerin ruhuna Yasin-i Şerif okuyarak bağışlayan gençler daha sonra şehitlik çevresinde kapsamlı temizlik yaptılar.

Genç yazarlar Kırıkkale şehitliğini temizlediler

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