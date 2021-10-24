ŞANLIURFA (İHA) - - Kardeş ülke Azerbaycanlı gençler Balıklıgöl'ü gezdi

ŞANLIURFA - Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen yaklaşık 100 genç Şanlıurfa'nın dini, tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıkgöl'ü gezdi.

Şanlıurfa, kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen gençleri ağırladı. Gezi amaçlı olarak Türkiye'ye gelen yaklaşık 100 gençten oluşan kardeş ülke Azerbaycanlı genç, Şanlıurfa'nın dini, tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıkgöl'ü gezdi. Balıklara yem atan gençler, bol bol fotoğraf çektirdi.

İlk defa Türkiye'ye geldiğini söyleyen Eldar Gurbanov, "Şu anda Balıklıgöl'deyim. Balıklıgöl hakkında bazı tarihi bilgiler aldık. Türkiye halkına çok teşekkür ediyorum. Biz çok mutlu olduk, gururlandık. İlk defa Türkiye'ye geldim ve ilk defa Türkiye'ye gelmeme rağmen Şanlıurfa'dayım. Şanlıurfa'da böyle güzel yerleri, böyle güzel diyarları geziyorum ve daha çok tecrübe kazanıyorum" diye konuştu.

Gezinin ardından Azerbaycanlı gençler, Türkiye ve Azerbaycan Bayrakları açarak toplu halde fotoğraf çektirdi.