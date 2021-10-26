Karasu'da otomobilin kaportasına yorgun mermi isabet etti - Haberler
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Karasu'da otomobilin kaportasına yorgun mermi isabet etti

AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel
Karasu'da otomobilin kaportasına yorgun mermi isabet etti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilinin kaportasına yorgun mermi isabet eden kişi, şikayetçi oldu.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilinin kaportasına yorgun mermi isabet eden kişi, şikayetçi oldu.

Plaj Caddesi'nde park halindeki otomobilin kaportasına yorgun mermi isabet ettiğini gören Levent Gökırmak, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Gökırmak, aracına hasar veren kişi ya da kişiler hakkında şikayette bulundu.

Karasu'ya tatil için gelen Gökırmak, gazetecilere, bankadan para çekmek için aracını park ettiği sırada merminin isabet ettiğini belirterek, "Mermi araca değil de bir insana ya da bir çocuğa denk gelebilirdi. Maddi hasarla kurtuldum. Sıkıntılı durum, kimsenin başına gelsin istemem. Karakola giderek şikayetçi oldum." dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karasu'da otomobilin kaportasına yorgun mermi isabet etti

Karasu'da otomobilin kaportasına yorgun mermi isabet etti

Karasu'da otomobilin kaportasına yorgun mermi isabet etti

Karasu'da otomobilin kaportasına yorgun mermi isabet etti

AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri
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