Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği Türk Film Günleri etkinliği, Batı Balkan ülkesi Karadağ'da 7 Ekim'de "Bütün Saadetler Mümkündür" filminin gösterimiyle başlayacak.

Türk sinemasının en güzel örnekleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Karadağ'ın en fazla izlenen televizyon kanallarından biri olup Balkanlar'ın tüm bölgesine yayın yapan 1 Prva'da, 7-29 Ekim tarihlerinde alt yazılı olarak izleyiciyle buluşacak.

YEE'den yapılan açıklamada, Türk sinemasının geniş kitlelere ulaşmasının amaçlandığı etkinlik kapsamında, 15 Ekim'de "Paranın Kokusu" ve 22 Ekim'de "Bizim İçin Şampiyon" filmlerinin Balkanlar'daki sinemaseverlerin izlenimine sunulacağı ifade edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise "Ertuğrul 1890" filminin özel gösteriminin yapılacağına işaret edilen açıklamada, etkinliğin bu filmle sona ereceği kaydedildi.