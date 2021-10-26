Kadıköy'de elektrikli scooter denetimi

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de polis ekipleri elektrikli scooterlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde yaya yolunu kullanan 6 elektrikli scooter sürücüsüne toplamda bin 884 TL cezai işlem uygulandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Polisleri elektrikli scooter denetimi gerçekleştirdi. Bağdat Caddesinde gerçekleştirilen denetimde yaya yolunu kullanan scooter sürücülerine polis ekipleri cezai işlem uyguladı. Kaldırımı kullanan 6 scooter sürücüsüne toplamda bin 884 TL cezai işlem uygulandı.

Kaldırımda scooter sürdüğü ve tek olarak binmesi gereken scootera arkasına yolcu aldığı için 314 TL cezai işlem uygulanan Murat Alkılıç, "Yolda gitsek daha tehlikeli. Kaldırımda gitsek bunun kalkması lazım. Ben de haber oldum ayrı mesele" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL