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İznik Gölü'ne hayat verecek bir proje daha

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İznik Gölü'ne hayat verecek bir proje daha

02 EKİM 2021BASIN BÜLTENİİznik Gölü'ne hayat verecek bir proje dahaBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü çevre yatırımlarına devam ediyor.

İZNİK, BURSA (Habermetre) - 02 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

İznik Gölü'ne hayat verecek bir proje daha

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü çevre yatırımlarına devam ediyor. İznik Gölü'nün evsel atık sulardan arındırılması hedefiyle Elbeyli Mahallesi'ne atık su arıtma tesisi yapılıyor.

Daha yaşanılabilir bir Bursa için, İznik İlçesi'nin Elbeyli Mahallesinde yapılacak olan atık su arıtma tesisi bölgedeki evsel atık suları arıtacak. Elbeyli, Ömerli, İnikli, Gürmüzlü ve Tacir kırsal mahallelerinin daha önce fosseptikte biriktirilen evsel atık suları arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra doğal ortama bırakılacak. Bünyesinde bulunan 15 İleri teknoloji arıtma tesisi ile çevre duyarlılığını en üst düzeye çıkaran BUSKİ, Elbeyli Atıksu Arıtma Tesisi ile yatırımlarına bir yenisini daha eklemiş olacak.

İznik Elbeyli Atıksu Arıtma Tesisi hakkında bilgilendirmede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, " Elbeyli Atıksu Arıtma Tesisi, bölgedeki atık suları toplayarak, arıtıldıktan sonra kontrollü bir şekilde deşarj edilecek. Böylelikle Elbeyli Deresi su kalitesinde iyileşme sağlanacak" dedi.

Proje kapsamında, terfi merkezi, betonarme platform, biyolojik arıtma ünitesi, deşarj ve kolektör hatları ve yağmursuyu ızgaraları yapılacağı ifade eden Başkan Aktaş, "Tesisimiz aynı zamanda ileri biyolojik atık su arıtma tesisi özelliğine sahip olacaktır. Özellikle evsel atık suların arıtılarak çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesi amacı ile tasarlanan bu tesisle İznik Gölü'nün temiz kalması için bir adım daha atıyoruz" dedi.

Tesisi 2021 yılının sonunda bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Aktaş, Bursa'nın dört bir yanında inşa edilen arıtma tesisleri ile Bursa halkına canla başla hizmete devam edeceklerini sözlerine ekledi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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Haber: İznik Gölü'ne hayat verecek bir proje daha - Haberler
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