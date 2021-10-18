İZMİT'TE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te sağanak yağış etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

İzmit'te öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa süreli etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçakların altlarında durup, iş hanlarına girerek yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur zaman zaman şiddetini artırırken, caddelerde su birikintileri oluştu. Vatandaşlar caddelerde yağmur sularının etkili olduğu yerlerden atlayarak geçti. Yağmur yağışı nedeniyle ulaşımda ise aksama yaşanmadı. Yağmur yağışı aralıklarla yağmaya devam ediyor.