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İzmir açıklarında 67 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
İzmir açıklarında 67 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Menderes, Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 67 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Menderes, Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 67 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 13 Ekim'de farklı saat aralıklarında Menderes, Çeşme ve Dikili açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Menderes'te 13, Çeşme'de 33, Dikili'de 21 olmak üzere toplam 67 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


İzmir açıklarında 67 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 67 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 67 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 67 kaçak göçmen kurtarıldı

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