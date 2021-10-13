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İzinsiz kazı yapan bir kişi göz altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzinsiz kazı yapan bir kişi göz altına alındı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde izinsiz kazı yapan bir kişi şahıs suç aletleri ile birlikte yakalanarak göz altına alındı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde izinsiz kazı yapan bir kişi şahıs suç aletleri ile birlikte yakalanarak göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Nevşehir İl J.K.lığı ekipleri izinsiz kazı ile mücadele kapsamında; Avanos-Çalış Beldesinde; N.K. isimli şahıs; 1 adet beton delme makinesi, 2 adet eldiven, 3 adet maske, 2 adet kaynak eldiveni, 2 adet gaz maskesi, 4 adet gaz maskesi aparatı, 1 adet kafa lambası, 1 adet koruyucu plastik gözlük, 1 adet detektör kutusu, 1 adet kulaklık ve 3 adet detektör kumandası ile birlikte izinsiz kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Avanos Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şahıs hakkında '2863 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR

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