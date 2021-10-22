İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli tutuklandı
AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
İstanbul'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 21'i tutuklandı.
KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 21'i tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19 Ekim'de Kağıthane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uluslararası bağlantısı bulunan bazı suç örgütlerinden aldıkları uyuşturucuları kent genelinde piyasaya sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alının 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri