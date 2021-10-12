İstanbul'da turisti kabul etmeyen taksi, trafikten men edildi - Haberler
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İstanbul'da turisti kabul etmeyen taksi, trafikten men edildi

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel
İstanbul'da turisti kabul etmeyen taksi, trafikten men edildi

İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürerken, turisti yolcu olarak kabul etmeyen taksi, trafikten men edildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürerken, turisti yolcu olarak kabul etmeyen taksi, trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda denetimlerine devam ediyor.

Taksim Meydanı'nda kurulan kontrol noktalarında polis ekipleri taksileri durdurup aracın evrakını ve sürücü belgelerini inceliyor.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Denetimler sırasında Mısır'dan gelen bir turist, içerisinde yolcu olmayan bir taksiyi Kapalı Çarşı'ya gitmek için durdurmaya çalıştı. Müşteriyi kabul etmeyen taksici polis ekiplerince çevrildi. Önce ceza yazılan taksicinin aracı trafikten men edildi. Evrakında eksiklik olan başka bir taksicinin aracı da ekiplerce alındı.

İki taksi de çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

Ayrıca denetimlerde çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik olan taksicilere ceza yazıldı.

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
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