İl İl Hava Durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 18 Ekim Pazartesi İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı?
Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 18 Ekim Pazartesi İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Kar yağışı ne zaman başlayacak? Yağmur geliyor mu?
Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 18 Ekim Pazartesi İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? 18 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ADANA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
BOLU °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AĞRI °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C : Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ANKARA °C, 18°C : Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C : Parçalı bulutlu
İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU!
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun öğle saatlerinden sonraya kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Rüzgarın Kuzey ve Kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Zonguldak çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, kuzeybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU!
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi aralıklı hafif sağanak yağışlı geçecek.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.