Hindistan'da eşini piton yılanıyla öldüren adama iki kez müebbet - Haberler
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Hindistan'da eşini piton yılanıyla öldüren adama iki kez müebbet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hindistan'da eşini piton yılanıyla öldüren adama iki kez müebbet

Hindistan'da geçtiğimiz yıl kobra yılanının ısırması sonucu hayatını kaybeden Ulthra Kumar'ın ölümüne eşinin neden olduğu belirlendi.

Hindistan'da geçtiğimiz yıl kobra yılanının ısırması sonucu hayatını kaybeden Ulthra Kumar'ın ölümüne eşinin neden olduğu belirlendi. Yakalanan Ulthra'nın eşi Sooraj Kumar'a iki kez müebbet hapis cezası verildi.

Hindistan'da yaşayan 25 yaşındaki ev hanımı Ulthra Kumar'ın geçtiğimiz yıl yatağında ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. Ulthra'nın ölümünün ardından eşi Sooraj Kumar gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında piton yılanı ısırığı yüzünden öldüğü anlaşılan genç kadının daha önce de Russel engereği adlı tehlikeli bir yılan tarafından ısırıldığı tespit edildi. Art arda yaşanan yılan ısırığı vakalarının ardından soruşturmayı derinleştiren polis incelemeyi Ulthra'nın eşi ve ailesi üzerine yoğunlaştırdı. Sooraj'ın davranışlarından şüphelenen polis, yılanları serbest bırakanın Ulthra'nın eşi Sooraj olduğunu tespit etti. Daha sonra polis, yılanları Sooraj'a ulaştıran kişiyi de tespit etti. Yılanları Sooraj'a kendisinin temin ettiğini söyleyen kişi de itirafları sonrası tutuklandı.

Öte yandan, Hindistan'da yaşanan olay, savcılık tarafından oldukça nadir görülen bir vaka olarak adlandırıldı. Savcılık, sanıklara ölüm cezası talep ederken yargıç ise Sooraj'a iki kez ömür boyu hapis cezası ve 500 bin Rupi (yaklaşık 600 bin TL) para cezası verdi. - YENİ DELHİ

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Haber: Hindistan'da eşini piton yılanıyla öldüren adama iki kez müebbet - Haberler
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