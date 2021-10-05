Harmancık'ta su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Harmancık ilçesinin merkez, Topbaşı, Ece mahalleleri ve civarında 6.10.2021-31.10.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Harmancık ilçesinin merkez, Topbaşı, Ece mahalleleri ve civarında 6.10.2021-31.10.2021 tarihleri arasında 10: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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