Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Batman'da yakalandı - Haberler
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Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Batman'da yakalandı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Batman'da yakalandı

Batman'da, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandıİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 19 Ekim'de gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Van'ın Gevaş ilçesinde, "kasten adam öldürme" suçundan aranan F.

BATMAN (AA) - Batman'da, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 19 Ekim'de gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Van'ın Gevaş ilçesinde, "kasten adam öldürme" suçundan aranan F.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, titizlikle yürüttükleri çalışma sonucu hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç'yi yakaladı.

F.Ç. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri
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