Haiti'de çetenin kaçırdığı 17 misyonerin bulunması için çalışılıyor - Haberler
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Haiti'de çetenin kaçırdığı 17 misyonerin bulunması için çalışılıyor

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Haiti'de çetenin kaçırdığı 17 misyonerin bulunması için çalışılıyor

Amerikalı ve Haitili yetkililer, bir çetenin kaçırdığı 17 misyonerin bulunması için çalışıyor.

Amerikalı ve Haitili yetkililer, bir çetenin kaçırdığı 17 misyonerin bulunması için çalışıyor.

Polis yetkilisi Frantz Champagne, "400 Mawozo" adıyla bilinen çetenin 5'i çocuk 16 Amerikalı ve bir Kanadalıyı kaçırdığını belirterek Amerikalı ve Haitili yetkililerin misyonerlerin bulunması için uğraştığını kaydetti.

Öte yandan Sendikalar, Haiti'de her geçen gün artan güvenlik sorununu protesto etmek amacıyla grev başlatmayı planlıyor.

Haiti Sürücüler Sendikası Başkanı Mehu Changeux, yaptığı açıklamada, herkesin endişeli olduğunu belirterek "Çeteler, bütün sosyal sınıflardan insanları kaçırıyor." dedi.

Changeux, halkın güvenliği sağlanana kadar başlatmayı planladıkları grevlerine devam edeceklerini söyledi.

Ohio merkezli Christian Aid Ministries adlı kuruluş, misyonerlerin, Haiti'de bir yetimhane inşa ettikten sonra cumartesi ABD'ye dönerken kaçırıldığını bildirmişti.

Son dönemde Haiti'de çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı vurgulanırken, yetkililere göre, çeteler birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidye talep ediyor.

Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi tarafından geçen ay yayımlanan rapora göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde Haiti Ulusal Polisine en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu sayı, 2020'nin tamamında 234'tü.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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