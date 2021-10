HACI KIYASİ ŞENTÜRK CAMİİ DUALARLA İBADETE AÇILDI

BAYBURT (Habermetre) - Hükmü PEKMEZCİ Bayburt Group tarafından Hacı Kıyasi Şentürk adına Bayburt'ta yaptırılan Hacı Kıyasi Şentürk Camii ve Külliyesi Türkiye Cumhuriyeti 27. Dönem Başbakanı, 28. TBMM Başkanı, İzmir Milletvekili ve AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen törende dualarla ibadete açıldı. Törende konuşan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, "Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi 1828-29 Osmanlı- Rus Savaşları'nı, 1916-18 Rus İşgali ve Ermeni Mezalimi'ni yaşamış bir şehrin mensuplarıyız. Zihni yıllar önceki ifadesiyle "Sökmüş çadırların göç etmiş leyli, Vardım ki boş kalmış yar otakları, Dağı mesken etmiş biçare Mecnun, Akıtmış gözlerinden kan ırmakları" diyor. Aradan yıllar geçmiş Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte güçlenen ve her gün gelişen Bayburt Türkiye'nin 69. İli olarak varlığını her alanda ispat ediyor. Bugün burada açılışını yapacağımız Merhum Hacı Kıyasi Şentürk abimizin adına yapılan camiinin bulunduğu bu 4 dönümlük alan Bayburt Belediyesi'ne ait olup üzerindeki sosyal donatı alanları, dükkanları, konferans salonu ve diğer imkanları ile birlikte inşallah ilerleyen günlerde spor kompleksini de içine alan Bayburt Çoruh Park adıyla anılacak. Peygamber Efendimiz bir hadis-i Şerifinde "Kim dünyada Allah rızası için bir cami- mescid inşa ederse Allah'ta ona karşılık o kişi için Cennet'te bir köşk inşa eder" buyuruyor. Yolun kenarından gelip geçenlerin göreceği bu göklere uzanan minarelerde ezanların dinmemesi, bayrakları yükselmesi sanki bir ilahi vecd ile orada duruyor. Rabbim bu güzelliklerimizi ve birlikteliğimizi ebedi kılsın diyorum. Şehrimize bu güzel eseri kazandıran Şentürk ailesine teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı. Son Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise, "Hacı Gıyasi Şentürk Cami çok güzel olmuş. Şentürk ailesinin amel defterinin açık kalmasına vesile olacak. Peygamberimiz, 3 şeyin amel defterini açık bırakacağını belirtir. Biri sadaka-i cariye, biri ilim öğretmen yani insan yetiştirmek, bir diğeri hayırlı evlat bırakmak. İşte Hacı Gıyasi Şentürk bunların üçünü de yapmıştır. Çünkü onun evlatları bu güzel eseri yaparak, onun amel defterinin kıyamete kadar açık kalmasını sağlamıştır. Hayır sahibi Şentürk ailesini yürekten kutluyorum" dedi. Bayburt'a 20 yıl boyunca hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldırım, Bayburt'a bir gelişinde Kop Tüneli isteğinin tiyatro gösterisi ile aktarıldığını, çok etkilendiğini ve hemen Kop Tünelini başlattıklarını kaydetti. Tünel inşaatının uzadığını söyleyen Yıldırım, "Burayı Bayburt Grup yapıyor, benim kadar onların da sorumluluğu var. Arazi şartları ne kadar zor olursa olsun, inşallah kısa sürede Kop Tünelini açaçacğız. İkinci Plevne mücadelesi veren dedelerimizin ruhları şad olsun. Bugün artık o günler geride kaldı. Hepimizin görevi Cumhuriyetin 100. yılına bu ülkeyi birlik ve dirlik içinde taşımak olacaktır" ifadelerini kullandı. Bayburt'un her zaman duasını ve desteğini yanlarında hissettiklerini söyleyen Yıldırım, "İnsan odur ki, bıraka bu dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Elhamdülillah yüzlerce eseri hem Bayburt'umuza, hem Türkiye'nin her köşesine kazandırmanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Sadece milletimize değil, mazlum milletler üzerine de sorumluluğumuz var. Ülkemiz üzerinde büyük oyunlar var. Bu oyunları bozmak boynumuzun borcudur. AK Parti yılmadan eser üretmeye devam edecek" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Bayburt Valiliği ve Bayburt Group arasında Adabaşı Köyü'nde yaptırılacak olan spor tesisleri ve okul için protokol imzalandıktan sonra İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından yaptırılan dua sonrası cami ibadete açıldı. Törene Ulaştırma Eski Bakanı ve Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Sivas Valisi Salih Ayhan, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci, Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman, Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Erzincan Eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, Vali- Mülkiye Başmüfettişi Osman Kaymak, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili Abdulkadir İlhan, Bayburt Belediyesi Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, Bayburt Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şentürk, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Bayburt Belediyesi Eski Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Bayburt Belediyesi Meclis Üyeleri, ve STK Temsilcileri katıldı.

