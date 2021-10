Giresun'da İŞKUR Aracılığıyla 2 Bin 520 kişi işe yerleştirildi

GİRESUN (Habermetre) - Giresun'da İşkur Aracılığıyla 2 Bin 520 kişi işe yerleştirildiGiresun İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 4. Olağan Toplantısı, 27 Ekim Çarşamba günü saat 14. 00'de Valilik Konferans Salonunda yapıldı. Vali Yardımcısı Dr. Davut Sinanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nesrin Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Bekir Tuncer, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Sarı, İl Ticaret Müdürü Ali Yıldırım, DSİ 226. Şube Müdürü Ogün Şükrü Turan, DOKA İl Koordinatörü Murat Aladağ, İl Esnaf ve San. Od. Bir. Başk. V. Namık Kemal Altunbaş, Giresun Üniversitesi'nden Doç. Dr. Kenan Büyükkaya ve diğer yetkililer katıldı. VALİ YARDIMCISI SİNANOĞLU İL İSTİDAM KURULLARININ AMACINA DİKKAT ÇEKTİToplantının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Sinanoğlu, İl İstidam Kurullarının il düzeyinde; istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaları yapmak üzere oluşturulduğunu belirtti. HER KURUMUN KENDİ FAALİYET ALANINDA İSTİHDAMA YÖNELİK FARKINDALIK YARATACAK PROJELER ÜRETMESİNE İHTİYAÇ VARGiresun da istihdamı geliştirmek için her kurumun kendi faaliyet alanında istihdama yönelik farkındalık yaratacak projeler üretmesine ihtiyaç olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Sinanoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle Devletin, "Sosyal Koruma Kalkanı" çerçevesinde uygulanan "Sosyal Destek Programı" ve "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyaları kapsamında esnaf ve vatandaşlara yönelik büyük destek sağladığını, çalışanların üzerindeki salgının etkisini azaltmak ve istihdamdan kopmalarını önlemek amacıyla da "Kısa Çalışma Ödeneği" ve "İşsizlik Ödeneğinin" devreye sokulduğunu söyledi. HER KURUMUN VATANDAŞ ODAKLI ÇALIŞMASI GEREKMEKTEDİRVali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, 1 Temmuz tarihinden itibaren kontrollü normalleşmenin başladığını ve işyerlerine yönelik kısıtlamaların belirli koşullar dışında kaldırıldığını belirterek, istihdamın ve üretimin artırılması için her kurumun mesai mefhumu gözetmeden, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak vatandaş odaklı çalışması gerektiğini ifade etti. İŞKUR İL MÜDÜRÜ SARI KURUMUN 2021 YILI ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİToplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Sarı tarafından Kurula, Kurumun 2021 yılı çalışmaları hakkında bilgi verildiVerilen bilgilere göre; Çalışma ve İş Kurumu tarafından 25 Ekim 2021 tarihi itibariyle açık iş ilanları vasıtasıyla kamuya 29, özel sektöre 2 Bin 491 kişi olmak üzere toplam 2 Bin 520 kişi işe yerleştirildi. Özel sektöre yönelik işyerlerinde 11 engelli vatandaşın istihdamının sağlandı. Bu dönemde 976 kurs ve program düzenlendi. Programlara Bin 919 kadın ve Bin 406 erkek olmak üzere toplam 3 Bin 325 işsiz vatandaşın katıldı. MEK kapsamında (istihdam garantili) 7 Kurs programı düzenlendi. Bu programlara 104 kadın, 41 erkek olmak üzere toplam 145 işsiz vatandaş katıldı. MEGİP projesi kapsamında (istihdam garantili) 11 Kurs programının düzenlendi. Bu programlara 148 kadın, 70 erkek olmak üzere toplam 218 işsiz vatandaş katıldı. MEK kapsamında (meslek edinmeye yönelik) 13 Kurs programının düzenlendi. Düzenlenen bu programlara 158 kadın, 7 erkek olmak üzere toplam 165 işsiz vatandaş katıldı. İl genelinde faaliyet gösteren 2+ istihdamlı özel sektöre yönelik işyerlerinde 931 İşbaşı Eğitim Programı açıldı. Bu programlara Bin 375 kadın, Bin 221 erkek olmak üzere toplam 2 Bin 596 işsiz vatandaş katıldı. Kurum idarecileri ve personeli tarafından dönem içinde, istihdam seferberliği kapsamında 2 Bin 586 işyeri ile irtibat kurularak kurum hizmetleri konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı. Kurum personelleri tarafından iş arayan vatandaşlarla 10 Bin 497 bireysel görüşme yapılarak, İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verildi. Dönem içinde 2 Bin 452 kişiye işsizlik ödeneği bağlandı. Bu kişilere işsizlik ödeneği kapsamında 11 Milyon 23 Bin 163. -TL. ödeme yapıldı. 2 Bin 397 işyerinde çalışan toplam 5 Bin 101 kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandırıldı. Bu işçilere kısa çalışma ödeneği kapsamında 27 Milyon 321 Bin 601. -TL. ödeme yapıldı. Covid-19 salgını nedeniyle tam zamanlı olarak çalışma düzenine geçememiş olan işletmeler bünyesinde bulunan ve salgın nedeniyle ücretsiz izne ayrılan 9 Bin 297 işçiye 36 Milyon 739 Bin 214. - TL. Nakdi Ücret Desteği ödemesi yapıldı. Gündemdeki konuların değerlendirilip karara bağlandığı toplantıda; 28 Temmuz 2021 tarihinde yapılan İİMEK toplantısında alınan kararların gerçekleşme durumu da gözden geçirildi. Toplantıda; İİMEK kararları doğrultusunda düzenlenen kurs ve programlara ait Denetim Raporları değerlendirilerek, İl İstihdam Politikası ve İl Mesleki Eğitim Politikaları gözden geçirildi.

