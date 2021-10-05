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Gaziantep merkezli dev FETÖ operasyonu: 81 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep merkezli dev FETÖ operasyonu: 81 gözaltı

Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında bölge sorumlusu, yurt müdürü, halen görevde olan astsubay, doktor ve öğretmenlerin de yer aldığı 81 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında bölge sorumlusu, yurt müdürü, halen görevde olan astsubay, doktor ve öğretmenlerin de yer aldığı 81 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 32 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün eğitim yapılanması içerisinde bölge sorumlusu, ilçe sorumlusu, yurt müdürü, yurt müdür yardımcısı, büyük bölge ilköğretim mesulü, büyük bölge talebe mesulü, bölge ortaokul mesulü, bölge talebe mesulü ile askeri mahrem yapılanmada öğretmen ve doktor gibi çeşitli konumlarda yer alarak örgüt içi iletişim araç ve yöntemlerini kullanan, örgüt talimatlarıyla Bank Asya hesaplarına para yatıran, mahrem sorumlular ve örgüt ile iltisaklı yapılarla iletişim halinde olan, KHK ile kapatılan dernek ve STK üyeliği bulunan, aleyhte ifade ve teşhiste bulunulduğu şeklinde tespitleri yapılan toplam 121 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonlarda şu ana kadar 81 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

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