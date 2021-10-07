Gazi Üniversiteli eczacılar yeni öğretim yılı için beyaz önlüklerini giydi

ANKARA - Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri 2021-2022 eğitim-öğretim yılına, hocaları tarafından giydirilen beyaz önlük ile başladı.

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bahçesinde Eczacılık Fakültesi Akademik Yıl Açılışı, Fark Oluşturan Mezun Töreni ve Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın katıldığı törende, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan da bulundu. Törene, Fark Oluşturan Mezun; Rezzan Günday, İrem Mühürcü ve Somer Helvacı'nın yanı sıra çok sayıda yeni öğrenci katıldı. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimi almaya hak kazanmış öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılına beyaz önlüklerini giymeleri ile başladı.

Prof. Dr. Musa Yıldız, burada yaptığı konuşmasına Gazi Üniversitesinin yeni eğitim-öğretim yılına her yıl olduğu gibi yeni öğrenciler ve yeni umutlarla başladığını belirtti.

Gazi Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptırmış 5 bin 284 lisans öğrencisi arasından Eczacılık Fakültesi'ni tercih eden öğrencilere seslenen Prof. Dr. Yıldız, "Bu ayrıcalıklı Üniversitede, misyon ve vizyonumuza uygun olarak yetişeceğinizden şüphem yok. Akademik hayatınız sonucu meslek edinmenizin yanı sıra, topluma liderlik yapabilecek, milli, manevi, kültürel ve insani değerlere saygılı, toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunan bireyler olmanız en büyük hedefimizdir" dedi.

Prof. Dr. Yıldız, Covid-19 salgını nedeniyle son bir buçuk yıldır uzaktan eğitim sürecinin işlediğini hatırlatarak, "2021-2022 eğitim-öğretim yılına yüz yüze eğitim modeliyle başladık. Tüm kampüslerimizde, eğitim-öğretim ortamlarımızda, ortak kullanım alanlarımızda gerekli tedbirleri aldık. Sizlerin de bu tedbirler kapsamında hareket edeceğinizi biliyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Yıldız, Covid-19'dan korunmak için hiç aşı yaptırmayan ya da tek doz aşı yaptırmış öğrencilerin ve personelin merkez kampüste Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Aşı Birimi'nde aşılarını yaptırabilecekleri bilgisini hatırlattı.

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak 2018 yılından bu yana verilen Fark Oluşturan Mezun Ödülü'nün, Eczacılık mesleğine hizmet etmiş, mezunların arasında fark ortaya koymuş değerli insanlara verildiğini dile getiren Prof. Dr. Yıldız, "Bunun yanında bu ödülün bizim için bir diğer anlamı da Üniversitemizin adını duyuran mezunlarımıza veriliyor olması. Yolu Gazi Üniversitesinden geçmiş tüm mezunlarımızın mesleklerinde idealist olması ve Gazi Üniversitesi ayrıcalığını yansıtması temennimiz. Bugün ödül alacak tüm mezunlarımızı şimdiden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yıldız, Gazi Üniversitesi'nin 11 Fakülte, bir Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, 5 Enstitü ve 32 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye'de eğitim-öğretim ve araştırmada önemli bir yer olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Bugün toplamda 44 bin 69 öğrencimize hizmet vermenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca Üniversitemiz, Çorum Hitit Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve son olarak da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin kuruluşunda da önemli roller üstlenmiştir. Türkiye'de uygulanmaya başlanan 'Araştırma Üniversitesi' uygulaması çerçevesinde 'Araştırma Üniversitesi' normlarını ve kimliğini de taşıyan Üniversitemizin, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından uygulanan kalite standartlarına ve ölçeklerine tabi olup bu hususta da gereken koşulların sağlaması noktasında önemli mesafeler alınmıştır."

Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız'ın konuşmasının ardından, eczacılık mesleğine önemli katkılar yaptığı ifade edilen Eczacılık Fakültesi mezunları Eczacı ve Hukukçu Rezzan Günday, Uzman Eczacı İrem Mühürcü ve Uzman Eczacı Somer Helvacı'ya ödül verildi. Yeni kayıtlı yüksek puanlı öğrencilere armağanlarının verilmesinin ardından Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimi almaya hak kazanmış öğrencilere beyaz önlük giydirildi. Tören, toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.