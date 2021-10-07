Filistin Miras Günü yüzlerce kişinin katılımıyla kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filistin Miras Günü yüzlerce kişinin katılımıyla kutlandı

AA - Haberler | Güncel
Filistin Miras Günü yüzlerce kişinin katılımıyla kutlandı

İşgal altındaki Gazze Şeridi'nde "Filistin Miras Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İşgal altındaki Gazze Şeridi'nde "Filistin Miras Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Filistin Kültür, Sanat ve Kültürel Miras Kurumu ve Gazze Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen program Gazze sokaklarında bando ve halk oyunları gösterisiyle başladı. Geleneksel kıyafetleriyle programa katılan yüzlerce Filistinli, kültürel miraslarını yaşattıklarını gösterdi.

Etkinlik kapsamında kurulan çadırlarda Filistin kültürünün ayrılmaz bir parçası olan kahve pişirildi ve sohbetler edildi.

Filistin Kültür, Sanat ve Kültürel Miras Kurumu Kadın İşleri Sorumlusu Dalya el-Hac Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri farklı sanatsal ve kültürel etkinliklerle Filistin Miras Günü'nü ihya ettiklerini söyledi.

Ahmed, Filistin kimliğini korumak için Miras Günü'nü kutladıklarını sözlerine ekledi.

Filistin Miras Günü yüzlerce kişinin katılımıyla kutlandı

Filistin Miras Günü yüzlerce kişinin katılımıyla kutlandı

Filistin Miras Günü yüzlerce kişinin katılımıyla kutlandı

AA - Son Dakika Haberleri
Türkiye, İsrail mahkemesinin 'sessiz ibadet' onayını şiddetle kınadı

Türkiye, İsrail mahkemesinin "sessiz ibadet" onayını şiddetle kınadı

 EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KURUYAN ALANLARDA YAPILAŞMA SKANDALI

EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KURUYAN ALANLARDA YAPILAŞMA SKANDALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Davutoğlu
Magazin Ezgi Mola Alişan Seda Sayan Caner Cindoruk
Spor Marcao Muslera Kim Min-jae Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler İlham Aliyev Güzel Sözler Emine Erdoğan Mustafa Varank Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Filistin Miras Günü yüzlerce kişinin katılımıyla kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 21:38:04. #1.13#