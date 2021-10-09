Eskişehir'de okul çevrelerinde asayiş uygulaması

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Türkiye Çocuk ve Gençlerin Korunması" amacına yönelik kent merkezinde 12 farklı noktada okul önleri ve çevresi ile bağlı ana caddeler üzerinde asayiş uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentteki okul çevrelerinin yanı sıra tekel bayi, market, kahvehane, tütün satan iş yeri, oyun salonları, iddia bayi, internet kafe, park ve bahçe, metruk binalar, eğlence mekanları olmak üzere toplam 159 iş yeri denetlendi. Belirlenen eğitim kurumlarının çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, denetim yaptığı bölgelerde şüpheli gördüğü kişileri, araçları durdurup arama yaptı. 1 bin 224 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutan ekipler, öğrencilere uyarılarda da bulundu.

Uygulamada, hakkında arama kararı bulunan kişi ile üzerinde tabanca ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.