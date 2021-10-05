Eskişehir'de evinde sahte içki ürettiği iddia edilen zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de evinin eklentisine kurduğu düzeneklerle sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan N.U'nun evine operasyon düzenledi.

Ev ile eklentilerinde yapılan arama ve kontrollerde, 50'şer litrelik 2 sahte alkol üretim düzeneği, 50 litrelik soğutma kabı, 4 bidon içinde toplam 360 litre fermantasyona bırakılmış alkol, 221 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.