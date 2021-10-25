Esed rejiminin saldırısında bacağını kaybeden milli voleybolcu azmiyle takdir topluyor

ANTALYA (AA) - Suriye'deki iç savaşta Esed rejiminin bombalı saldırısında sol bacağını kaybeden 17 yaşındaki İbrahim İdan, oturarak voleybolda ay-yıldızlı formayla milli takımın başarısı için ter döküyor.

Esed rejimi uçaklarının 2015 yılında evlerini bombalaması sonucu sol bacağı kopan İbrahim İdan, saldırıda bazı yakınlarını da kaybetti.

Saldırıdan sonra Münbiç'i terk ederek Gaziantep'e yerleşen İbrahim İdan, iki yıl süren tedavisinin ardından oturarak voleybolla hayata tutundu.

Gaziantep Gençlik Spor Kulübü'nde voleybol oynamaya başlayan İbrahim İdan, babaannesinin Türk olması dolayısıyla Türk vatandaşlığına geçti.

Kısa sürede gösterdiği başarıyla Oturarak Voleybol Milli Takımı'na seçilen genç sporcu, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı takımın başarısı için mücadele etti.

İki maçta milli takıma 5 sayılık katkı sağlayan İbrahim İdan, Türkiye'nin erkeklerde organizasyonu 16 takım arasında 9'uncu sırada tamamlayıp 2023 Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkı elde etmesinin sevincini yaşadı.

"Milli takıma seçilmek çok gurur verici"

İlk Avrupa Şampiyonası heyecanını 2019 yılında yaşayan İbrahim İdan, milli takımın en genç oyuncusu olarak kariyerine bir organizasyon daha ekledi.

Azmiyle çevresindekilerin takdirini toplayan İbrahim İdan, AA muhabirine, bombalı saldırı sonucu hayatlarının tamamen değiştiğini söyledi.

Henüz 11 yaşındayken yaşadığı olayın acısını üzerinden atamadığını aktaran İbrahim İdan, zorlu bir süreç geçirdiğini, sokaklarda koşup oynayacağı dönemde aylarca hastanede kaldığını dile getirdi.

Suriye'deki acı günleri Türkiye'de unutmaya çalıştığını vurgulayan İbrahim İdan, okula gitmek istemesi üzerine tanıştığı bir arkadaşının tavsiyesiyle voleybola başladığını kaydetti.

İbrahim İdan, dört yıldır oynadığı voleybolla yeniden hayata bağlandığını belirterek, "Milli takıma seçilmek çok gurur verici. Çok mutluyum. Şimdi milli takımın başarısına katkı sunmak için çaba gösteriyorum. Herkesin giymek istediği milli takım formasıyla milli takımda her zaman oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hayata hep pozitif bakmayı bildiğini anlatan İbrahim İdan, "Sadece istemek ve azmetmek gerekiyor. Engelliler evde oturmasınlar, dışarıya çıksınlar, hayatı görsünler. Hayat çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.