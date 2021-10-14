Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

Erzincan'da 3 ila 5 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 3 ila 5 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, gasp ve hırsızlık suçlarından aranması bulunan hükümlülere yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Ekipler, gasp suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B., yine aynı suçtan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A ile hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K'yi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin adliyeye sevk edilen firari hükümlüler tutuklandı.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
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