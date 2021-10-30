Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır bariyerlere çarparak durdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır bariyerlere çarparak durdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır bariyerlere çarparak durdu

VAN (İHA) – Van'da direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır bariyerlere çarparak durdu.

VAN (İHA) - VAN (İHA) – Van'da direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır bariyerlere çarparak durdu.

Edinen bilgilere göre kaza, Van- Muradiye karayolu üzerindeki Gedikbulak mevkide meydana geldi. Yağış nedeniyle yolun kaygan olması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden plakası öğrenilemeyen tır, bariyerlere çarparak durabildi. Şoförün yaralanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. - VAN

Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır bariyerlere çarparak durdu

Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır bariyerlere çarparak durdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title