KARAMAN (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

15 Temmuz Demokrasi Meydanı

Cumhuriyet yürüyüşü

Motosikletli polislerin gösterisi Karaman'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi.

Karaman Valiliği ve Karaman Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşe, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında başlayan yürüyüş Atatürk Bulvarı İstikametinden İsmet Paşa Caddesi akabinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanında sona erdi.