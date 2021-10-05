Çelik: 'Türkiye'nin dev bir yatırım üssü haline geldiği dünyanın her tarafında gözlemlenen bir durumdur' - Haberler
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Çelik: "Türkiye'nin dev bir yatırım üssü haline geldiği dünyanın her tarafında gözlemlenen bir durumdur"

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
Çelik:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

Çelik: Türkiye'nin dev bir yatırım üssü haline geldiği dünyanın her tarafında gözlemlenen bir durumdur

Çelik: Türkiye'nin dev bir yatırım üssü haline geldiği dünyanın her tarafında gözlemlenen bir durumdur

Çelik: Türkiye'nin dev bir yatırım üssü haline geldiği dünyanın her tarafında gözlemlenen bir durumdur

AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çelik: 'Türkiye'nin dev bir yatırım üssü haline geldiği dünyanın her tarafında gözlemlenen bir durumdur' - Haberler
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