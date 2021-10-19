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Çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel
Çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu

ŞANLIURFA'da mezarlıkta çanta içerisinde bir kısmı toprağa gömülmüş yeni doğan bebek cesedi bulundu.

ŞANLIURFA'da mezarlıkta çanta içerisinde bir kısmı toprağa gömülmüş yeni doğan bebek cesedi bulundu.

Kırsal Mehmetçik Mahallesi'nde yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için mezarlığa giden vatandaşlar, bir bölümü toprakla kapatılmış çantayı fark etti. Fermuarı açık olan çantayı kontrol eden kişiler, bebek cesedi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çantadaki bebeği çıkardı. Yeni doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu

Çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu

Çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu

Çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Son Dakika Haberleri
Şanlıurfa'da korkunç olay: Mezarlığa bırakılan çantada bebek cesedi çıktı

Şanlıurfa'da korkunç olay: Mezarlığa bırakılan çantada bebek cesedi çıktı
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