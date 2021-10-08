Büyükşehir ve MASKİ'den Emlakdere-Kayapınar Yoluna Neşter - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir ve MASKİ'den Emlakdere-Kayapınar Yoluna Neşter

Bültenler - Haberler | Güncel
Büyükşehir ve MASKİ'den Emlakdere-Kayapınar Yoluna Neşter

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere ve Kayapınar mahalleleri ile Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımı sağlanan ve zamanla deformasyona uğrayan yolda alt ve üstyapı çalışması gerçekleştirecek.

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Emlakdere ve Kayapınar mahalleleri ile Organize Sanayi Bölgesine ulaşım sağlanan ve zamanla deformasyona uğrayan yolda alt ve üstyapı çalışması gerçekleştirecek. İlk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlı havalarda taşkın meydana gelmemesi amacıyla yağmur suyu hattı çalışması yapacak. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, özellikle ağır tonajlı araçların sıklıkla kullanması nedeniyle tahribata neden olan yolda düzeltme ve iyileştirme çalışması gerçekleştirecek. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir ve Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay yolda incelemelerde bulundu.

"Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları çözeceğiz"

Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve Emlakdere, Kayapınar ve Gürle mahallemize hizmet veren, ticari işletmelerimizin de servis aldığı bir güzergah burası. Daha önceden tek şeritli olarak hizmet veren bu yolu bulvar haline getirmek için Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile birlikte çalışma yapmıştık. Ancak geçtiğimiz yıllarda yağışlı havaların etkisi ve ağır tonajlı araçların sık kullanması neticesinde yolda deformasyon meydana geldi. Vatandaşlarımızın talepleri ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda MASKİ Genel Müdürlüğümüz taşkınları sonlandırmak amacıyla yağmur suyu hattı yapacak. Bunu takiben, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı olarak düzeltme ve iyileştirme çalışmalarına başlayacağız. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını kısa sürede çözeceğiz" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Deniz Akkaya İdo Tatlıses
Spor Alişan Burak Yılmaz Stefan Kuntz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Büyükşehir ve MASKİ'den Emlakdere-Kayapınar Yoluna Neşter - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 19:03:35. #1.13#